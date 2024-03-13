Общество 13 марта 2024, 12:23 Власти Нижегородской области анонсировали открытие глэмпингов на 430 мест в 2024 году

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Глэмпинги более чем на 430 мест начнут свою деятельность в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Пространства откроют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Строительство стало возможным по итогам конкурса Минэкономразвития РФ. Поддержку предоставят 18 инвесторам.

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За два года на соответствующие цели выделили 565 миллионов рублей.