    23 июня 2020, 17:07

    Власти Нидерландов запретят продажу ароматизированных электронных сигарет

    Анастасия Кременчугская

    Пол Блокхиус, госсекретарь Нидерландов, заявил, что в стране запретят продажу электронных сигарет с необычным вкусом. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.

    Решение направлено на снижение спроса на данную продукцию среди молодежи.

    По словам госсекретаря, данная мера необходима, так как в стране ежегодно из-за курения умирает около 20 тысяч граждан. Помимо этого, каждый день порядка 75 детей начинают курить.

    «Здесь не место электронным сигаретам со всеми видами соблазнительных и экзотических ароматов», — заявил Блокхиус.