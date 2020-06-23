Власти Нидерландов запретят продажу ароматизированных электронных сигарет

Решение направлено на снижение спроса на данную продукцию среди молодежи.

По словам госсекретаря, данная мера необходима, так как в стране ежегодно из-за курения умирает около 20 тысяч граждан. Помимо этого, каждый день порядка 75 детей начинают курить.

«Здесь не место электронным сигаретам со всеми видами соблазнительных и экзотических ароматов», — заявил Блокхиус.