Власти Ненецкого округа наградили подростка, спасшего утопающего

Врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный подарил ноутбук и вручил грамоту 16-летнему Даниле Морозкину, который на пляже в районе Голубых озер спас тонувшего мальчика.

Как сообщила пресс-служба администрации НАО, детей вывезли на пляж до открытия купального сезона воспитатели социального центра. Руководство учреждения они в известность не поставили.

«Шестнадцатилетний подросток спас ребенка на пляже в районе Голубых озер. Компания парней купалась, когда один из них споткнулся обо что-то в воде. Парень с ужасом понял, что это ребенок. Он поднял его и потащил на берег», — сообщили в пресс-службе.

Ребенок был без сознания, первую помощь ему оказали взрослые, которые были на берегу. После этого мальчика отправили в больницу. Сейчас его уже выписали.

Данила рассказал, что несколько лет назад его при похожих обстоятельствах спас очевидец.

Бездудный пообщался с Данилой и поблагодарил его отца за хорошее воспитание сына. Глава региона узнал, что подросток раньше хотел после 9 класса поступать в техникум на повара или механика, но после инцидента решил стать спасателем.

«Мы обсудили с ним возможности поступления. Если есть такой настрой, то парню нужно обязательно помочь», — цитирует главу региона пресс-служба.

Бездудный и Данила решили позже навестить спасенного мальчика в детском доме. Власти сейчас выясняют, как мог девятилетний ребенок остаться на пляже без присмотра.