Российские власти не станут искусственно сдерживать рост цен на продукты — при удовлетворенном спросе и увеличении курса валют это может разорить производителей. Такое заявление сделал Минпромторг.

Сообщение ведомства процитировал «Интерфакс». В Минпромторге указали на важность понимания того, что при росте курса валют по отношению к рублю начинают увеличиваться затраты производителей товара.

Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены — это прямой путь к разорению многих производителей Минпромторг.

В министерстве промышленности и торговли подчеркнули, что сейчас ценовая ситуация в стране стабильно — она не вызывает никакого беспокойства. Там также отметили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз совместно с Минпромторгом контролируют необоснованное повышение цен. В ведомстве также подчеркнули, что торговые сети стараются держать цены на текущем уровне — они понимают, что доходы населения не растут.

Представитель Меинпромторга отметил, что сейчас в стране нет ажиотажного спроса на продукты. Он начался в середине марта из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее ФАС стабилизировал цены на имбирь. Его стоимость резко увеличилась после того, как в сети распространилась недостоверная информация о его целебных свойствах при профилактике и лечении COVID-19. Тогда килограмм имбиря стали продавать в среднем за три тысячи рублей — в некоторых магазинах за семь тысяч. ФАС пояснила, что нормализовать ситуацию помогли рыночные механизмы — крупные торговые сети устранили дефицит этого товара и установили на него справедливую цену. Из-за здоровой конкуренции скоро стоимость имбиря снизят и мелкие розничные продавцы, Сейчас килограмм корня продается за 400-700 рублей.

Ажиотажный спрос возникал и на другие товары — россияне массово скупали гречку и туалетную бумагу.