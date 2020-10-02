Россиян поставили перед выбором между самоизоляцией и соблюдением мер безопасности

Меры безопасности, которые ввели для борьбы с распространением коронавируса, не соблюдало большинство заболевших COVID-19 россиян. Если ситуация не изменится, то страна может вернуться к самоизоляции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о таком варианте развития событий в эфире канала «Россия 24». При этом она подчеркнула, что в правительстве возвращения подобных мер не хотят.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, либо мы идем в самоизоляцию», — сказала Голикова.

Чтобы избежать этого, официальные власти призывают россиян соблюдать все необходимые меры безопасности. Разумное отношение к происходящему, помимо прочего, поможет разгрузить больницы.

Голикова уточнила, что им не следовали 80-85% заразившихся коронавирусом. Степень распространения заболевания и то, насколько тяжело оно будет протекать, по словам вице-премьера, зависит от нас самих.

Отечественные специалисты пришли к выводу, что влияние на форму течения COVID-19 оказывает генетическая предрасположенность.