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    02 октября 2020, 13:23

    Россиян поставили перед выбором между самоизоляцией и соблюдением мер безопасности

    Александра Ломейко

    Меры безопасности, которые ввели для борьбы с распространением коронавируса, не соблюдало большинство заболевших COVID-19 россиян. Если ситуация не изменится, то страна может вернуться к самоизоляции.
    Россиян поставили перед выбором между самоизоляцией и соблюдением мер безопасности

    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о таком варианте развития событий в эфире канала «Россия 24». При этом она подчеркнула, что в правительстве возвращения подобных мер не хотят.

    «У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, либо мы идем в самоизоляцию», — сказала Голикова.

    Чтобы избежать этого, официальные власти призывают россиян соблюдать все необходимые меры безопасности. Разумное отношение к происходящему, помимо прочего, поможет разгрузить больницы.

    Голикова уточнила, что им не следовали 80-85% заразившихся коронавирусом. Степень распространения заболевания и то, насколько тяжело оно будет протекать, по словам вице-премьера, зависит от нас самих.

    Отечественные специалисты пришли к выводу, что влияние на форму течения COVID-19 оказывает генетическая предрасположенность.

    Новости SMI.FM