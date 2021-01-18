Власти назвали условие отмены масочного режима в России

Выходить из дома без маски россияне смогут только после того, как у населения страны сформируется иммунитет к коронавирусу. До этого момента соблюдение всех ограничений и СИЗ необходимы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, тем не менее нужно обязательно в заботе об окружающих людях продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, элиминации возбудителя и циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции», — заявил Мурашко на брифинге в правительстве.

Министр добавил, что пока ношение масок даже после прививки обязательно. По словам Мурашко, иммунитет формируется от момента первого введения вакцины в среднем в течение 42 дней и через три недели после введения второго компонента. До этого времени человек считается незащищенным и должен соблюдать требования безопасности.

Во время этого брифинга вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что всего в России планируют привить более половины населения без учета переболевших и детей. В течение первых трех месяцев наступившего года возможность пройти вакцинацию получат 20 миллионов жителей.