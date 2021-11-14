Власти назвали способы борьбы с ростом цен на продукты в России

На глобальных рынках продовольствия наблюдается абсолютно нездоровая тенденция, цены на продукты питания растут ежедневно, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. В этой ситуации важно, чтобы внутренние цены в России не были привязаны к мировым.

«Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», — сказал Патрушев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в России цены более стабильны, но тем не менее сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную продукцию.

«В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями», — сказал министр.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что дефицита продуктов в стране власти не допустят.

Ранее Росстат сообщил о резком росте цен на ряд продуктов в первую неделю ноября. В частности, подскочила стоимость гречки, хлеба, сахара и куриных яиц.