Власти назвали причину массовой гибели птиц под Новосибирском

Глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин рассказал, что по результатам проведенной экспертизы будет установлена причина массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области. По его словам, предварительной версией считается отравление.

«Отправлены анализы в две лаборатории на бактериальные и вирусные инфекции и второй на токсикологию. По бактериальным инфекциям пока пришел отрицательный результат, но исследования не закончены, по токсикологии еще нет результатов. Конкретные результаты будут только в понедельник», — сказал специалист, его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что данный случай очень похож на отравление. Погибло около 250 птиц, среди них, в основном, вороны и грачи. При этом домашние птицы все здоровы, жалоб от граждан не поступало. Также нет ни одного павшего голубя.

Ранее в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц под Новосибирском. На кадрах видно, как молодые грачи и вороны лежат на земле или с трудом передвигаются.