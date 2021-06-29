Российские власти разработали систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. Механизмы реагирования будут вступать в силу, как только стоимость товаров в мире будет преодолевать «красную линию».

Система защиты будет состоять из двух частей, сообщили инсайдеры, близкие к кабинету министров, изданию «Ведомости».

Сначала новая система будет регулярно прогнозировать мировые цены на товары и их влияние на российский рынок на перспективу восьми недель. Затем данные будут использовать для предупреждения перегрева стоимости товаров внутри страны. Однако какие именно механизмы будут сдерживать цены на внутреннем рынке, пока не определено. Один из источников издания отметил, что это могут быть пошлины, ограничение экспорта и субсидирование производства.

Инсайдер газеты отметил, новая система защиты внутреннего рынка нужна, чтобы избежать мер по стабилизации цен в будущем.

«Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», — добавил он.

Разработку системы курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а подготовкой занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза.