Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и исполняющий обязанности главы Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу. Они договорились продолжить строительство дороги Томск — Тайга, сообщил сайт kp.ru.

По словам Мазура, дорога не просто свяжет два региона, но и даст новый импульс бизнес-контактам, а также расширит научные и производственные связи между Кузбассом и Томской областью.

«У нас единое мнение: эта дорога должна быть. Мы будем продолжать работу и совместно выходить в правительство Российской Федерации для поиска финансирования этого проекта», — добавил Цивилев.