Власти намерены найти меры снижения цен на картофель и овощи

На заседании оперативного штаба в Минсельхозе 21 июля обсуждались меры по снижению цен на картофель и овощи открытого грунта. Об этом сообщил «Коммерсант».

Для стабилизации ситуации российским регионам поручено увеличить количество ярмарок, а местным органам управления аграрно-промышленного комплекса — разобраться с логистикой, заявил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Больше половины «открытого грунта», как уточнил замминистра, реализуется через трейдеров и посредников. На итоговых розничных ценах это сказывается не лучшим образом.

В связи с курсом на снижение цен, на ритейлеров идет давление со стороны федеральных властей, так что они будут снижать цены — сразу за поставщиками, заявил источник издания в одной из торговых сетей.

Минсельхоз, по словам Хатуова, готов поддержать увеличение компенсации части затрат на строительство овощехранилищ на территории регионов Дальнего Востока и Арктики до 40%. Как указано в материале, поручение о подготовке обращения в Минвостокразвития уже отдано.

«Единая Россия» на совещании с правительством, руководством регионов и представителями торговых сетей обсудила ситуацию с ростом цен на продукты. В партии озвучили конкретные предложения, как стабилизировать стоимость «борщевого набора».