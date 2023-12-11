Общество 11 декабря 2023, 09:11 Власти начали составлять план восстановления Мариуполя на 2024 год Хуснуллин: началась разработка плана на 2024 год по восстановлению Мариуполя РИА «Новости»

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Власти подвели итоги 2023-го и приступили к разработке плана по восстановлению Мариуполя на следующий год. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания», — указал он.

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Вице-премьер отметил, что в 2023 году Россия смогла провести восстановительные работы в соответствии с планом. Он добавил, что специалисты обеспечили теплом 90% жилых домов в Мариуполе.

По его словам, в городе нужно ускорить запуск предприятий и форсировать работу по восстановлению жилья.

«Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о развитии экономики региона. Он сообщил, что в республике открываются новые магазины, кафе, бары и рестораны. По мнению Пушилина, предприниматели продолжают развивать бизнес, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.