11 декабря 2023, 09:11
Власти начали составлять план восстановления Мариуполя на 2024 год
Хуснуллин: началась разработка плана на 2024 год по восстановлению Мариуполя
Власти подвели итоги 2023-го и приступили к разработке плана по восстановлению Мариуполя на следующий год. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания», — указал он.
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Вице-премьер отметил, что в 2023 году Россия смогла провести восстановительные работы в соответствии с планом. Он добавил, что специалисты обеспечили теплом 90% жилых домов в Мариуполе.
По его словам, в городе нужно ускорить запуск предприятий и форсировать работу по восстановлению жилья.
«Для этого создаются все условия, в том числе в новых регионах работает свободная экономическая зона», — подчеркнул Хуснуллин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о развитии экономики региона. Он сообщил, что в республике открываются новые магазины, кафе, бары и рестораны. По мнению Пушилина, предприниматели продолжают развивать бизнес, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
ДНР
Мариуполь
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