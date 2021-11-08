Власти Мурманской области решили не пускать в ТЦ непривитых

Жителей Мурманской области не будут пускать в торговые центры и бани без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис.

«С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров», — приводит РИА «Новости» слова Чибиса.

Губернатор отметил, что в продуктовые магазины, расположенные в ТЦ, можно будет заходить свободно. Чибис рассказал об эффективности системы QR-кодов. Руководитель региона подчеркнул, что это ограничение позволяет ответственным людям постепенно возвращаться к нормальной жизни. После появления информации о введении кодов темп вакцинации в регионе вырос в два раза, обратил внимание Чибис. Прививку от коронавируса сделали уже 58% жителей Мурманской области.

Власти российских регионов начали вводить новые ковидные ограничения после очередной вспышки коронавируса в сентябре. Среди них запрет на посещение общественных мест без доказательств о вакцинации от SARS-CoV-2. В понедельник, 8 ноября, в России завершился период нерабочих дней. Руководители Курской, Челябинской, Томской, Новгородской и Смоленской областей решили продлить этот режим.