Власти Москвы заявили, что владельцы ТЦ стали меньше соблюдать антиковидные меры

Владельцы московских торговых центров (ТЦ) «подрасслабились» в отношении соблюдения посетителями санитарно-эпидемических мер. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что усиленный контроль за соблюдением масочного режима продолжится.

«Несколько, видимо, подрасслабились владельцы этих объектов (торговых центров — прим. ред.), ну и, собственно говоря, не так четко соблюдают требования к тому, чтобы посетители этих заведений носили маски», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что на этой неделе было достаточно большое количество сообщений о том, что грозят «солидные штрафы», а также возможность приостановки деятельности некоторых крупных ТЦ.

«Это действительно правда, такая возможность существует», — отметил Немерюк.

По его словам, регулярно проводимая работа по тому, чтобы всех призывать и стимулировать к ношению масок, как в общественном транспорте, так и в ТЦ, в торговых предприятиях города, кафе и ресторанах, будет проводиться и дальше.

Власти Москвы усилили контроль за масочным режимом в кафе и магазинах. За соблюдением мер следят специальные мониторинговые группы. Во время рейдов их участники фиксируют нарушения на камеру, после этого материалы передают в суд.