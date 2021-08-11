Власти Москвы выставили на торги помещение в доходном доме Мясникова

Помещение в доходном доме В. И. Мясникова в Москве выставлено на торги. Там могут открыть кафе или офис, сообщило ИА НСН.

Площадь помещения, выставленного на торги, составляет 84,7 квадратных метра. Будущий собственник сможет распорядиться им по своему желанию в рамках закона. Например, открыть кафе, офис или магазин. Начальная цена лота — 19,8 миллиона рублей. Здание, находящееся на Патриарших прудах, является объектом культурного наследия. Оно было создано в 1902 году архитектором Василием Мясниковым, который строил его для себя. После революции постройку превратили в жилой дом.