Власти Москвы возобновят работу системы социального обслуживания
«С понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей», — сообщил мэр столицы в своем блоге.
В работу специалистов социального обслуживания входит бесплатная доставка продуктов и лекарств на дом, психологическая помощь, телемедицина, оформление больничного. Для получения помощи и решения других вопросов можно позвонить по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.
Ранее Собянин сообщил о возобновлении части ограничительных мер в Москве из-за поста заболевших COVID-19. Пенсионерам, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями посоветовали оставаться дома и отказаться от лишних контактов. Кроме того, мэр рекомендовал московским компаниям перевести сотрудников на удаленку.