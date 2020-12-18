Власти Москвы уточнили правила работы кафе и ресторанов

В период распространения коронавируса все кафе и рестораны столицы должны закрываться в 23:00. Посетители должны покинуть их к этому времени.

Об этом рассказал журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00, согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет», — отметил он.

Ранее Немерюк сообщил агентству, что последний клиент может войти в кафе или ресторан в 23:00 и сделать заказ — после этого времени заведение закрывается на вход. При этом все посетители должны рассчитаться и уйти до полуночи.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса ввели в столице 13 ноября. Власти ограничили работу кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время, а также перевели на дистанционное обучение студентов вузов и колледжей. Кроме того, в Москве временно приостановили выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями — исключение составили только спортивные.

21 декабря в столице начнут вакцинировать от коронавируса работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ. Речь идет об одном миллионе москвичей, отметило Ura.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что Москва стала первым в мире городом, который начал вакцинацию от коронавируса. РИА ФАН отметил, что сейчас в столице работают 70 пунктов, в которых жители могут сделать прививку.