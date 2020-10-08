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    08 октября 2020, 04:06

    Власти Москвы соберут персональные данные таксистов

    Кирилл Фролов

    С ноября 2020 года агрегаторы такси, работающие в Москве, должны будут ежедневно передавать данные о водителях в единую региональную навигационную систему столицы. Участники рынка опасаются, что нововведение может привести к дополнительным тратам.
    Власти Москвы соберут персональные данные таксистов

    Агрегаторы такси должны будут передавать следующие данные:

    — ФИО водителя,

    — водительское удостоверение,

    — место работы,

    — стаж вождения,

    — страховой полис,

    — наличие техосмотра,

    — номер разрешения на работу в такси,

    — сведения о прохождении медосмотра.

    Департамент транспорта столицы объяснил необходимость получения сведений заботой о безопасности.

    «К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске», — отметили в ведомстве.

    В свою очередь, агрегаторы такси отмечают, что сбор информации может повлечь дополнительные траты. В сервисе «Максим» ожидают, что придется нанять сотрудников и закупить оборудование для сбора и обработки данных, сообщили «Ведомости».

    «По сути, на коммерческие организации перекладываются государственные функции», — заявили «Коммерсанту» в «Максиме».

    Сервис «Везет» сообщил газете, что ряд данных из приказа дептранса Москвы часто просто невозможно собрать.