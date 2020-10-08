Власти Москвы соберут персональные данные таксистов
Агрегаторы такси должны будут передавать следующие данные:
— ФИО водителя,
— водительское удостоверение,
— место работы,
— стаж вождения,
— страховой полис,
— наличие техосмотра,
— номер разрешения на работу в такси,
— сведения о прохождении медосмотра.
Департамент транспорта столицы объяснил необходимость получения сведений заботой о безопасности.
«К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске», — отметили в ведомстве.
В свою очередь, агрегаторы такси отмечают, что сбор информации может повлечь дополнительные траты. В сервисе «Максим» ожидают, что придется нанять сотрудников и закупить оборудование для сбора и обработки данных, сообщили «Ведомости».
«По сути, на коммерческие организации перекладываются государственные функции», — заявили «Коммерсанту» в «Максиме».
Сервис «Везет» сообщил газете, что ряд данных из приказа дептранса Москвы часто просто невозможно собрать.