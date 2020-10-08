Власти Москвы соберут персональные данные таксистов

С ноября 2020 года агрегаторы такси, работающие в Москве, должны будут ежедневно передавать данные о водителях в единую региональную навигационную систему столицы. Участники рынка опасаются, что нововведение может привести к дополнительным тратам.

Агрегаторы такси должны будут передавать следующие данные:

— ФИО водителя,

— водительское удостоверение,

— место работы,

— стаж вождения,

— страховой полис,

— наличие техосмотра,

— номер разрешения на работу в такси,

— сведения о прохождении медосмотра.

Департамент транспорта столицы объяснил необходимость получения сведений заботой о безопасности.

«К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, агрегаторы такси отмечают, что сбор информации может повлечь дополнительные траты. В сервисе «Максим» ожидают, что придется нанять сотрудников и закупить оборудование для сбора и обработки данных, сообщили «Ведомости».

«По сути, на коммерческие организации перекладываются государственные функции», — заявили «Коммерсанту» в «Максиме».

Сервис «Везет» сообщил газете, что ряд данных из приказа дептранса Москвы часто просто невозможно собрать.