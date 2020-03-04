Власти Москвы пустили на медицинские маски 200 млн рублей

В Москве подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Несмотря на это, власти столицы продолжают тратить деньги на меры предосторожности. Так, на закупку медицинских масок ушло 200 миллионов рублей.

Согласно сайту госзакупок, Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы разместил заявку на приобретение медицинских масок. Откликнулась «Компания инновационных технологий» (КИТ). которая 28 февраля подписала договор на поставку.

Компания должна предоставить 18 типов масок до конца мая. За это центр заплатит 200 миллионов рублей. Закупку делали в срочном порядке, чтобы не возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, пишут «Ведомости».

Российские власти приняли решение запретить вывозить из страны некоторые медицинские изделия, противовирусные препараты и оборудование. В список попали и медицинские маски. Такими мерами хотят предотвратить «искусственный дефицит».

Коронавирус появился чуть более двух месяцев назад в Китае. Число зараженных перевалило за 94 тысячи человек. Врачи не смогли помочь трем тысячам своих пациентов.