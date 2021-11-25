Власти Москвы призвали сократить число мигрантов в сфере ЖКХ

В Москве нужно сократить число мигрантов, которые работают в сфере ЖКХ столицы. Среди районных коммунальщиков есть необходимый для этого резерв. Об этом заявил московский градоначальник Сергей Собянин в интервью РИА «Новости».

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — приводит агентство слова мэра.

Ранее Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках в рамках программы реновации в Москве. Мэр призвал подбирать людей с высоким уровнем профессиональных навыков, повышать им зарплату, наращивать производительность труда и механизацию.

Глава Национального объединения строителей Антон Глушков усомнился в скором отказе от труда мигрантов на стройках Москвы. По его словам, эти планы начнут реализовывать только через пять-семь лет.