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    15 декабря 2020, 12:55

    Власти Москвы предупредили о штрафах за нарушение ограничений по ковиду по данным из соцсетей

    Наза Салех Захи

    Московские власти заявили, что могут выписывать штрафы за нарушения ограничений по коронавирусу, основываюсь на информации из соцсетей. Об этом заявили в администрации мэра города.
    Власти Москвы предупредили о штрафах за нарушение ограничений по ковиду по данным из соцсетей

    РИА «ФАН» уточнило, что штрафы могут выписать тем, чье нарушение ограничений по коронавирусу будет запечатлено на видео и выложено в соцсеть. Также власти будут отслеживать в социальных сетях и текстовую информацию о нарушениях.

    Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире Первого канала рассказал, что около 10% столичных предприятий нарушают меры по коронавирусу.

    С 13 ноября в российской столице ограничительные меры, связанные со сложной эпидемиологической ситуации в городе из-за увеличения числа случаев коронавируса.

    Ресторанам, барам и другие заведениям общепита запрещено работать в период с 23:00 до 06:00. Смотреть кино или спектакль разрешено в залах, где заполняемость будет не более 25% от общей вместимости помещение. Все массовые мероприятия перешли в онлайн. Развлекательные центры, игровые комнаты в ТЦ, детские лагеря закрыты. Проводить мероприятия разрешено на свежем воздухе. Ограничения будут действовать до 15 января.

    Москва все время с начала эпидемии коронавируса остается лидерам по числу заражений. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 5418 жителей города. Всего в Москве с начала пандемии заболели 703 502 человека. Полностью выздоровели 539 859 пациентов. Эпидемия унесла жизни 10 022 больных. В России общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 2,7 миллиона.