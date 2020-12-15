Власти Москвы предупредили о штрафах за нарушение ограничений по ковиду по данным из соцсетей

Московские власти заявили, что могут выписывать штрафы за нарушения ограничений по коронавирусу, основываюсь на информации из соцсетей. Об этом заявили в администрации мэра города.

РИА «ФАН» уточнило, что штрафы могут выписать тем, чье нарушение ограничений по коронавирусу будет запечатлено на видео и выложено в соцсеть. Также власти будут отслеживать в социальных сетях и текстовую информацию о нарушениях.

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире Первого канала рассказал, что около 10% столичных предприятий нарушают меры по коронавирусу.

С 13 ноября в российской столице ограничительные меры, связанные со сложной эпидемиологической ситуации в городе из-за увеличения числа случаев коронавируса.

Ресторанам, барам и другие заведениям общепита запрещено работать в период с 23:00 до 06:00. Смотреть кино или спектакль разрешено в залах, где заполняемость будет не более 25% от общей вместимости помещение. Все массовые мероприятия перешли в онлайн. Развлекательные центры, игровые комнаты в ТЦ, детские лагеря закрыты. Проводить мероприятия разрешено на свежем воздухе. Ограничения будут действовать до 15 января.

Москва все время с начала эпидемии коронавируса остается лидерам по числу заражений. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 5418 жителей города. Всего в Москве с начала пандемии заболели 703 502 человека. Полностью выздоровели 539 859 пациентов. Эпидемия унесла жизни 10 022 больных. В России общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 2,7 миллиона.