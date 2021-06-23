Власти Москвы предрекли прыжки между локдаунами из-за отсутствия коллективного иммунитета

Власти Москвы заявили, что город будет жить от локдауна к локдауну, пока не появится коллективный иммунитет. Поэтому предложение рестораторов о free-зонах решили ввести как правило уже со следующей недели, с 28 июня.

«Пока мы не достигнем определенного иммунитета, так и будем прыгать от локдауна к локдауну. <…> Вот этот штамм, который идет, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы [о „бесковидных“ зонах], уже войдет как правило со следующей недели», — процитировал ТАСС замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка, сказанные в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

С 28 июня в кафе и рестораны москвичей начнут пускать только при предъявлении специального цифрового сертификата о вакцинации с QR-кодом. C 25 июня QR-код можно будет получить не только на госуслугах, но и на сайте mos.ru. Остальным придется сдавать ПЦР-тесты для похода в кафе. Меры распространяются и на гостей города.

Ранее Алексей Немерюк сообщил, что на магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируют.