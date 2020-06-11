Власти Москвы предложили жителям поучаствовать в розыгрыше призов

Большая программа поддержки бизнеса и людей «Миллион призов» стартует в Москве с 25 июня. У жителей города появится шанс выиграть до конца года сертификаты на оплату товаров и услуг. Власти собираются потратить на эту акцию до десяти миллиардов рублей.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что более двух миллионов сертификатов можно будет получить через проект «Активный гражданин». Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до десяти миллиардов рублей», — рассказал глава ведомства.

По его словам, эта идея принадлежит Московской торгово-промышленной палате. Мэр города Сергей Собянин ее поддержал. Немерюк отметил, что подобные акции проходят по всему миру. Их цель — помочь восстановиться сферам услуг и торговли после эпидемии коронавируса.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно высказать свое мнение по поправкам в Конституцию. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

«Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться», — добавил глава департамента.

Финансировать эту программу будет бизнес и правительство Москвы.

С конца марта в столице перестали работать салоны-красоты, торговые центры, рестораны и другие места. Такие меры были принять для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Многие компании оказались в сложном положении.

С 9 июня в столице перестал действовать режим самоизоляции, а также спецпропуска. Уже открылись торговые центры и парикмахерские, скоро начнут работать рестораны и кафе. Все ограничения обещают снять примерно через 2,5 месяца.