Власти Москвы пожаловались на нехватку рабочей силы на стройках

На московских стройках образовался дефицит рабочей силы. Не хватает около 20 тысяч сотрудников. Строители стали дорожить временем и повышать производительность труда. Об этом «Российской газете» рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Нам не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих. Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. Выяснилось, что резервов у всех немало. Да и просто временем стали больше дорожить», — рассказал Загрутдинов.

Собеседник добавил, что никаких новогодних каникул на стройках Москвы не было — 2 января все уже были на объектах. Многие иностранцы не поехали домой. По словам руководителя строительного департамента, за здоровьем рабочих постоянно следят.

«Вспышек заболеваемости, к счастью, нет. Все, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться», — подчеркнул Загрутдинов.

Он отметил, что состояние дел придает уверенности, что большую часть объектов из адресной инвестиционной программы, получится завершить досрочно.

В начале февраля в «Национальном объединении строителей» сообщили о нехватке строителей по всей России, так как многие мигранты еще весной прошлого года уехали домой. Сейчас почти половина застройщиков в стране испытывает дефицит кадров.