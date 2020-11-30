Власти Москвы пообещали не закрывать фуд-корты

Власти Москвы не собираются закрывать фуд-корты в торговых центрах. Но контроль за соблюдением масочного режима усилят.

«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фуд-кортах. Есть нарушения, но планов закрывать фуд-корты в ТЦ нет, — рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства добавил, что сотрудникам фуд-кортов еще раз объяснят, как обеспечить безопасность посетителей. Роспотребнадзор и департамент торговли и услуг усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если же фуд-корты закрыть, то серьезно пострадают торговые центры: они потеряют значительную часть выручки.

В некоторых регионах России фуд-корты все же остановили работу. Например, в Санкт-Петербурге, Чувашии, Калининградской и Новгородской областях.

Для фуд-кортов действуют специальные правила работы, которые были собраны Союзом торговых центров России. При соблюдении этих требований ресторанные зоны можно будет не закрывать.