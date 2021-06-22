Власти Москвы показали, как рестораны будут проверять QR-коды посетителей

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко показал журналистам, как будет работать система допуска посетителей в «бесковидные» рестораны города.

Он продемонстрировал, как с помощью смартфона считывает с другого телефона QR-код, который вакцинированный человек может получить на сайте госуслуг.

«Проверяющему нужно просто включить камеру и навести на QR-код посетителя. Потом на экране появляется ссылка. При переходе на нее происходит запрос — и сервер отвечает, действительный ли это QR-код. Там же появляются инициалы вакцинированного и несколько цифр номера паспорта. Охранник сверяет инициалы с паспортом посетителя и потом с радостью его пропускает», — объяснил Лысенко.

По словам руководителя департамента, с 25 июня QR-код можно будет получить не только на госуслугах, но и на сайте mos.ru. Лысенко добавил, что сомнений в том, что сотрудники ресторанов будут проверять посетителей, не возникает.

«Я думаю, что работники отрасли, которая сейчас так заинтересована в том, чтобы продолжать функционирование, обязательно будут соблюдать правила. Дальше есть разные виды инспекций. Все это можно контролировать», — подчеркнул он.

Еще одним возможным вариантом для допуска в рестораны может быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Но сдать его нужно будет в столичных лабораториях, присоединенных к Единой информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС).