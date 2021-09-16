Власти Москвы поделились планами на ремонт улиц, дворов и парков в 2022 году

Власти Москвы в 2022 году собираются отремонтировать Кутузовский и Ленинский проспекты, Волоколамское шоссе, а также более двух тысяч дворов и около 100 парков. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на столичную мэрию.

Благоустройство также продолжится в Замоскворечье, на Арбате, в Хамовниках. В 2022 году отремонтируют 52 общественных пространства, в том числе в перечисленных зонах и Пресненском районе.

Также в следующем году в планах благоустройства фигурируют 327 территорий школ и детских садов, 17 прудов, в частности, у Дворца пионеров на Воробьевых горах и в Гончаровском парке. Кроме того, сделают капитальный ремонт 22 сооружений, в том числе программа коснется Лихачевского и Новоарбатского мостов, а также причалов в Филях, Лужниках и Сетуни.

Столичная мэрия отчиталась и о результатах этого года: закончен ремонт на 21 крупном объекте, в частности, на улицах Красная Пресня и Балчуг, на участке от Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца, на Ленинском проспекте. Кроме того, проведены или завершаются работы в 121 парке, на территории 400 школ и детсадов. Также приведены в порядок четыре тысячи дворов.

Программу по благоустройству города, которая изначально называлась «Моя улица», власти Москвы начали реализовывать в 2015 году.