Власти Москвы открыли 10 школ и детсадов за три месяца 2022 года

Уже 17 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 10 школ и детских садов, открыли в Москве за прошедшие месяцы этого года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«За первые три месяца этого года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры. Среди них восемь детских садов на 1790 мест и две школы на 1650 мест», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Четыре сада появились в ТиНАО, еще четыре в ЦАО. Новые школы расположены в ЗАО и в Зеленограде. Кроме того, с начала года достроили три спортивных сооружения, два корпуса больницы и одну поликлинику.