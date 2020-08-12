Власти Москвы опубликовали новый график программы реновации

Переселение москвичей по программе реновации будет проходить в несколько этапов. Первый продлится до 2024 года, второй пройдет с 2025 по 2028 годы, а третий — с 2029 по 2032 годы.

«Переселение по реновации будет проводиться в границах своего района, а на территории Троицкого и Новомосковского округов и Зеленограда — в границах административного округа. Сроки могут быть скорректированы по мере проектирования и строительства домов», — сообщается на сайте стройкомплекса Москвы.

Также указано, что на первом этапе новое жилье получат 170 тысяч москвичей из 930 домов, на втором — 330 человек, проживающие в 1630 домах. В рамках третьего этапа переехать смогут около 380 тысяч жителей Москвы из 1800 домов. По 688 домам еще ведется доработка документации и составление графика.

Участники второго и третьего этапов реновации находятся в более выигрышном положении по сравнению с теми, кто будет переезжать уже в ближайшее время. Это связано с тем, что после 2025 года будет более широкий выбор квартир для переезда. Кроме того, к тому времени власти Москвы обещают обеспечить новые районы всей необходимой инфраструктурой.