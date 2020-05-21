Власти Москвы опровергли сообщения о карантине для переболевших COVID-19

Речь идет только о том, чтобы переболевшему минимизировать контакты. Потому что есть риск, что в организме еще есть вирус.

«Пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — подчеркнул главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Ранее эксперты заявили, что не исключают повторного заражения коронавирусом среди тех, кто уже переболел COVID-19.

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на официальный документ, сообщало, что если у переболевшего будет превышенное число антител иммуноглобулинов M, то ему нужно соблюдать двухнедельный карантин. А при повышенном IgG (показатель иммунитета к вирусу после перенесенного заболевания, который больше 10) рекомендовано соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.