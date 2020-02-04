Власти Москвы обвинили в желании снести шесть особняков в центре города

Экс-муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач забила тревогу после того, как стало известно о намерении городских властей снести шесть особняков в районе Патриарших прудов. На их месте будет построено девятиэтажное здание, утверждает она.

Елена Ткач утверждает, что как минимум, два дома были построены в начале позапрошлого века. Еще четыре — были восстановлены еще в рамках советской программы воссоздания исторической среды по старым чертежам. Однако власти уверены, что шесть особняков были возведены в 1990-х годах, и исторической ценности не представляют. Елена Ткач обвинила мэрию в нарушении процедуры проведения общественных слушаний — там, якобы, не оповестили жителей Пресненского района.

«Хитрость властей и застройщика проявилась в том, что оповещать они начали только жителей Тверского района, хотя в зону застройки попадают жилые дома жителей Пресненского района», — написала она в паблике «Архндзор».

Активистка пригласила жителей района побывать на экспозиции, которая будет демонстрироваться на Цветном бульваре, 23, а также в ДК им. Зуева на Лесной, 18. Там же можно будет ознакомиться с проектом и документацией строительства.

В сентябре 2018 года в Госдуму был внесен проект, предусматривающий расширение программы реновации на всю Россию. Автор инициативы глава Комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что большинство регионов дали положительную оценку документу. В случае принятия законопроекта весной, завершившие переселение людей из аварийного жилья субъекты федерации смогут приступить к следующему этапу.