Власти Москвы объяснили правила работы общепита в торговых центрах

Расположенные в торговых центрах Москвы кафе и рестораны с отдельными зонами для посетителей могут работать в прежнем режиме. Это же правило распространяется на отдельно стоящие в моллах «островки». Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба российской столицы.

Запрет на работу с посетителями распространяется только на заведения общественного питания, расположенные на фуд-корте. Но без работы сотрудники не останутся. Им разрешили работать на доставку. Вход клиентам на территорию фуд-корта в торговых центрах пока закрыт.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за роста новых случаев заражения коронавирусом ограничения. До 29 июня включительно в Москве действуют ограничения по работе зоопарков, фуд-кортов, детских игровых комнат. Запрещена работа ресторанов и клубов в ночное время.

Также нельзя пользоваться спортивными площадками и парковой инфраструктурой. Кроме того, действуют ограничения для массовых мероприятий. Количество зрителей не может превышать одной тысячи.