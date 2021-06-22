Власти Москвы объяснили правила посещения ресторанов с QR-кодами

Получить цифровой сертификат с QR-кодом для посещения кафе или ресторана привитые от коронавируса москвичи смогут начиная с 25 июня. В цифровом виде его нужно предъявить при входе в заведение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Такой же QR-код получат переболевшие ковидом москвичи. Срок действия их сертификата составит 180 дней. Кроме того, пропуск на вход смогут взять те, кто сдал отрицательный ПЦР-тест за 72 часа в заведении, подключенном к системе ЕМИАС.

«Цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru», — подчеркнула Ракова.

Приехавшие в Москву жители других городов смогут получить цифровой сертификат для посещения кафе и ресторанов через сайт mos.ru. Им предоставят упрощенный доступ.

Новые правила для посещения кафе и ресторанов в Москве начнут действовать с 28 июня. Пускать туда будут только по QR-коду, который присвоят вакцинированным от коронавируса гражданам и переболевшим.

Как пояснил в беседе с РБК глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, данные о переболевших есть в специальной базе портала госуслуг, так что им выдадут специальный QR-код. При этом он уточнил, что речь идет только о тех, кто болел недавно.

«Тем, кто болел, например, год назад, нужно будет делать тесты или прививку», — пояснил он.

При посещении кафе и ресторана нужно предъявлять QR-код. Бумажные справки и сертификаты приниматься не будут.

Рестораны общественного питания, которые откажутся подключаться к системе проверки QR-кодов, смогут работать только навынос или на доставку.