Власти Москвы объяснили, откуда на Тверской улице взялся снег

Зима в этом году не балует москвичей снегом, поэтому в преддверии Нового года его привезли на Тверскую улицу с катков столичных парков.

«Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Собеседник радиостанции добавил, что это даже не снег, а ледяная крошка, оставшаяся после работы специальных машин, которые режут лед на катках.

Также 27 декабря снег появился и в столичном парке Зарядье. Его привезли туда для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад».

Ранее и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 30 декабря, в понедельник, погода будет чуть более облачная, чем на предпраздничной неделе, давление начнет падать, и возрастет вероятность снега. Однако это будет не тот снег, по которому можно будет кататься на лыжах и санках.