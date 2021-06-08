Власти Москвы объяснили отказ переименовывать улицу в честь Лужкова

Переименование 4-й улицы 8 Марта в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова будет возможно не раньше 10-летнего срока со дня смерти политика. Об этом заявили в департаменте культурного наследия Москвы.

Предложение переименовать улицу поступило в ведомство от группы жителей Москвы. Но в департаменте в ответ заявили, что это можно будет сделать только после 10 декабря 2029 года, сообщило РИА «Новости».

Для переименования есть еще одно условие: выбранная улица не должна иметь утвержденного названия. Это может быть безымянный или проектируемый проезд.

По действующему законодательству изменение существующих наименований возможно в определенных случаях. Например, для восстановления исторически сложившихся названий, которые имеют особую культурную ценность. Для устранения дублирования названий либо при изменении статуса или функционального назначения объекта.

В департаменте добавили, что в случае переименования улицы в честь Лужкова она будет иметь максимальное фонетическое сходство с Лужнецкой набережной, Лужнецким проездом, улицей Лужской и улицей Лужники.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. После отставки он стал заниматься сельским хозяйством. 10 декабря 2019 года бывший политик скончался после срочной операции на сердце в больнице в Мюнхене.