Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Бесплатная раздача защитных масок в Москве может спровоцировать спекуляцию, как это случилось в Париже. Раздавать их людям просто так — это не выход.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции. Возникает некий „темный рынок“. Это не выход из положения. <…> В Москве практика достаточно спокойная. В том же самом Париже возник сразу черный рынок масок и спекуляция: если где-то выдается бесплатно, то это „бесплатно“ где-то возникает за „платно“», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель главы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Он добавил, что сейчас в столице производят около миллиона из четырех необходимых масок. Их себестоимость составляет семь рублей за штуку.

Ранее председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец обратилась к правительству с призывом ввести пособие на маски и перчатки в период пандемии. Она предложила ввести эту меру поддержки с учетом средней цены из расчета одна маска в день.

Выплачивать эти деньги необходимо раз в месяц до окончания пандемии. В качестве альтернативы Волынец предложила раздавать средства индивидуальной защиты бесплатно.