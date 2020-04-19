Власти Москвы объяснили новые правила передвижения на транспорте

Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии цифрового пропуска, к которому привязан номер транспортной карты. Привязать ее к пропуску можно на сайте mos.ru, по СМС на номер 7377, либо ответив на электронное письмо с пропуском.

Карту по-прежнему можно купить в кассе или автомате по продаже билетов метро, киоске «Мосгортранса» или железнодорожной кассе со специальным стикером. Важно учитывать, что карту необходимо привязать не позже чем чем за пять часов до поездки. Без пропуска за езду на общественном транспорте могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Также московский департамент транспорта предупредил, что оплата проезда со смартфонов на турникетах временно будет невозможна.

Пропускной режим ввели в Москве с 15 апреля. Пешком можно выходить на улицу без пропуска, если соблюдаются все меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что эти ограничительные меры были продлены в Москве до 1 мая.