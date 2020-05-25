Власти Москвы: личные данные в системе пропусков защищены

Жителям Москвы не стоит беспокоиться о своих данных, которые они предоставили, чтобы получить электронный пропуск. Вся личная информация защищена законом.

«Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии со 152-м федеральным законом „О персональных данных“», — приводит «Интерфакс» слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Он добавил, что все личные данные используют только для оформления этих пропусков и нигде больше. Сотрудники департамента проверяют, работает ли человек в той организации, которую он указал в анкете, или нет. Вся информация необходима для безопасности в период пандемии.

В Москве пока передвигаться можно только по цифровым пропускам. В Подмосковье это ограничение сняли с 23 мая.

В столице с 25 мая начался очередной этап ослабления ограничительных мер, которые власти ввели в конце марта, чтобы не допустить распространения коронавируса. Уже открылось 88 МФЦ и начал работать каршеринг.

За минувшие сутки столичные медики выявили еще 2560 случаев COVID-19. За все время пандемии в Москве выявили 166 473 случая заражения коронавирусом.