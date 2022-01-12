Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за штамма «омикрон»

В случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения из-за штамма «омикрон», власти Москвы не исключают возможности введения новых ограничений. Решение будет приниматься на основе числа госпитализаций и уровня заболеваемости. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы, безусловно, будем прибегать к новым ограничениям в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений <…> здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — сообщил Ефимов.

Он напомнил, что при последних волнах заражения Москва вместе с другими регионами вводила определенные ограничения, которые продолжались короткое время и помогали «практически безболезненно для экономики» преодолеть пиковые значения заболеваемости. При этом меры, которые могут быть введены на этот раз, Владимир Ефимов озвучивать не стал.

Он подчеркнул, что столичные власти точно понимают «набор инструментариев», который у них есть. Все сценарии действия давно отработаны и понятны, как и набор возможных ограничений — москвичи их все уже переживали.

«Понятны действия наши с точки зрения поддержки, если она будет необходима для отраслей экономики», — сказал он.

По словам чиновника, столичные предприниматели и городская система научились работать в условиях антиковидных ограничений.