Власти Москвы очень близки к тому, чтобы принять более жесткие решения по ограничениям в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое заявление он сделал во время встречи с рестораторами. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», — сказал он.

При этом Собянин подчеркнул, что возможности Москвы не безграничны, несмотря на увеличение мощностей столичных больниц и увеличения числа коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас главное — вакцинировать работников сферы услуг и транспорта.

«Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней», — сказал мэр столицы.

Он добавил, что раньше обострение болезни у пациентов происходило на 10-14 день. Сейчас ситуация изменилась — тяжелые симптомы проявляются уже на пятые сутки.

По последней информации, за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19. При этом 1854 пациента госпитализировали.