Общество 12 февраля 2023, 12:59 Четверть разрушенных частных домов в Мариуполе восстановят в 2023 году Мэр Мариуполя Моргун: за три года должны восстановить частный сектор РИА «Новости»

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Из около 40 тысяч частных домов более 32 тысяч разрушились в результате боевых действий в Мариуполе. Об этом РИА «Новости» рассказал мэр города Олег Моргун.

По его словам, город посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин, после чего была поставлена задача срочно приступить к восстановлению частного сектора.

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«Тридцать две с половиной тысячи повреждено в различной степени. С 1 марта мы уже готовы приступить, чтобы наши бригады работали. У нас программа — порядка семи тысяч в этом году сделать», — сказал он.

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Моргун добавил, что за три года они должны закрыть программу. Однако заявил, что постараются в кратчайшие сроки помочь людям. Также он рассказал, что для этих целей потребуется привлечь порядка четырех тысяч строителей и выделить им зарплату 55 тысяч, а не 30 тысяч рублей. Этот вопрос обсуждается, уточнил он.

Ранее Моргун заявил, что одну из улиц Мариуполя назовут именем погибшего при разминировании порта в Мариуполе российского морского офицера. Мэр города сообщил, что такая возможность есть, поскольку в городе строятся целые новые микрорайоны.