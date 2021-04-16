Власти Марий Эл построят дорогу в деревню, куда не смогла проехать скорая

Дорогу в поселок Паймыр Республики Марий Эл, куда не смогла вовремя доехать скорая, все же построят. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Екатерину Серебрякову.

Она отметила, что участок, о котором идет речь, не был указан в дорожных планах.

«Но это важная задача, если даже если несколько человек проживают, чтобы они были связаны дорожными артериями, поэтому, безусловно, вопрос будет рассматриваться», — подчеркнула она.

Екатерина Серебрякова отметила, что сейчас проводится проверка, по итогам которой примут дисциплинарные решения. Глава региона Александр Евстифеев поручил главе района связаться с родственниками и оказать посильную помощь.

Врачи добирались до жительницы деревни Паймыр четыре часа после вызова. Проехать участок дороги на машине они не смогли, поэтому от соседнего села им пришлось добираться на телеге.

Глава сельского поселения объяснил, что в тот день в регионе было резкое потепление и грунтовую дорогу размыло. Он отметил, что ждать прокладки асфальта на этом участке бесполезно. В деревне живут 35 человек, а качественных дорог ждут села, где население больше.