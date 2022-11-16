16 ноября 2022, 09:56
Власти Львовской области заявили о критических повреждениях инфраструктуры
Губернатор Львовской области Козицкий: 700 тысяч абонентов остались без света
Вечером 15 ноября ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что прилеты в его регионе привели к повреждениям трех объектов критической инфраструктуры. Его слова процитировал RT.
Также он сказал, что примерно 700 тысяч абонентов остались без света.
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Вечером 15 ноября представители «Укрэнерго» сообщали о массовых перебоях с подачей электричества во многих регионах Украины. В частности уже к 18 часам по московскому времени было известно о полном обесточивании Житомира, частичном отключении света в Ровно и введении графиков электроснабжения в Киеве. Также сообщалось о приостановке движения поездов по линиям метро в Харькове.
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В связи с ударами по территории Украины сотрудники «Укрэнерго» были вынуждены в полном объеме ввести аварийные отключения. Причем на данный момент эта мера затронула все категории потребителей.
По данным компании, особо тяжелая ситуация к тому моменту наблюдалась в центральных и северных регионах Украины.
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