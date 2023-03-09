Общество 09 марта 2023, 11:41 Власти Липецкой области опровергли работу ПВО в регионе Правительство Липецкой области: в регионе не срабатывали системы ПВО

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Системы противовоздушной обороны в Липецкой области не срабатывали, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Власти опровергли предположения, появившиеся в соцсетях.

Жителей Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов области ранним утром напугали громкие хлопки. Экстренные службы разбираются, откуда были эти звуки. Предположительно, их источником были самолеты, пролетавшие над регионом в южном направлении, отметили в пресс-службе облправительства.

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«Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. <…> Следов падения на земле не обнаружено», — указано в сообщении.

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Уточняется, что все важные инфраструктурные объекты в регионе работают штатно.

Утром система ПВО сработала в Брянской области. Над поселком Навля сбили украинский беспилотник. Происшествие обошлось без пострадавших и разрушений. Также ВСУ обстреляли брянскую деревню Раковка, снаряд угодил в дом и хозпостройку. Раненых также нет.