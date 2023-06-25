Общество 25 июня 2023, 11:53 Власти Липецкой области опровергли масштабные разрушения дорог и мостов в регионе Липецкие власти опровергли фейк о разрушении инфраструктуры из-за прохода военной техники РИА «Новости»

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Липецкие власти опровергли распространяемую в соцсетях ложную информацию о масштабных разрушениях дорог и мостов в регионе во время передвижения военной техники. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

«Информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — уточнили в сообщении.

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Власти области обратили внимание, что движение транспорта по всем региональным дорогам возобновили. Где была необходимость, уже провели восстановительные работы. В понедельник дорожные службы начнут ремонт асфальтобетонного покрытия.

«Все ранее введенные перекрытия и ограничения на трассах <…> сняли», — отметили в областном правительстве.

В администрации добавили, что отмененные ранее массовые мероприятия снова начали проводить в регионе — в частности День молодежи.

Накануне дороги в Липецкой области перекопали экскаваторами.