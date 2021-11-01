Власти Ленобласти признали иностранные вакцины для посещения театров и музеев

В Ленинградской области жители смогут ходить в театры и музеи по QR-кодам импортных прививок от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от коронавируса при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — сказано в сообщении.

В регионе действуют ограничительные меры, согласно которым в музеи и театры с 30 октября можно пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного результата ПЦР-теста. Это также касается местных кафе и ресторанов.

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее назвал три условия для продления нерабочих дней в Москве. Первое — это коэффициент распространения коронавируса. Если показатель больше единицы, это означает, что ситуация остается достаточно напряженной. Второй — наличие свободных коек, третий — наличие ИВЛ.