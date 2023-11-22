22 ноября 2023, 14:59
Власти Ленобласти намерены запустить вертолеты-такси в некоторых районах
Власти Ленинградской области планируют развивать малую авиацию для пассажирских перевозок. Так, в отдельных районах намерены запустить вертолеты-такси, сообщил сайт Piter.TV.
По словам губернатора Александра Дрозденко, размеры Ленобласти сопоставимы с площадью Австрии или Венгрии. В связи с этим в регионе есть определенные трудности с перемещением.
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Дрозденко отметил, что билет на вертолет стоит от пяти тысяч рублей, поэтому жители выбирают автобусы. Решить эту проблему помог бы запуск воздушного такси.
Ленинградская область
Такси
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