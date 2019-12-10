Власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным днем

Путин будет работать 31 декабря, как и все россияне Подробнее

Руководитель региона отметил, что это решение позитивно примут большинство жителей Ленинградской области, так как теперь они получат возможность спокойно подготовиться к встрече Нового года.

Ленинградская область стала очередным регионом России, где 31 декабря объявили выходным днем. Ранее стало известно, что в последний день уходящего года будут отдыхать жители Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Крыма и Кировской области. Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально разрешил не выходить на работу сотрудникам государственных предприятий и государственным чиновникам.

Законопроект об окончательном утверждении выходного дня за 31 декабря внесли на рассмотрение в Госдуму. Однако председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в этом году этот законопроект не примут. Глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что календарь выходных и праздничных дней устанавливается еще в начале года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря будет рабочим днем, о чем было известно заблаговременно. Также он отметил, что Владимир Путин тоже проведет последний день года на работе.