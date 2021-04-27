Власти Кызыла запретили продажу алкоголя на майские праздники

Правительство столицы Тувы запретило продажу алкоголя в торговых точках на майские праздники. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии Кызыла.

Сотрудники администрации уточнили, что запрет распространяется на продажу крепкого спиртного и пива. Однако в заведениях общественного питания такие напитки все-таки можно будет купить. Но кафе и ресторанам также рекомендовали снять их с продажи с 1 по 10 мая.

Гражданам также будет запрещено приносить с собой алкогольные напитки на праздничные мероприятия, которые пройдут в Кызыле по случаю 1 Мая и Дня Победы.

Ранее к отказу от алкоголя на майских выходных россиян призвали врачи-диетологи. В частности, эксперт Маргарита Королева напомнила, что спиртное очень калорийно, а если употреблять его вместе с шашлыками, то это может быть большой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта.

Шашлыки же, которые так любят готовить россияне, выбираясь на природу после зимы, эксперт посоветовала готовить из кролика или индейки.