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    27 апреля 2021, 09:47

    Власти Кызыла запретили продажу алкоголя на майские праздники

    Ольга Назаркина

    Правительство столицы Тувы запретило продажу алкоголя в торговых точках на майские праздники. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии Кызыла.

    Власти Кызыла запретили продажу алкоголя на майские праздники

    Сотрудники администрации уточнили, что запрет распространяется на продажу крепкого спиртного и пива. Однако в заведениях общественного питания такие напитки все-таки можно будет купить. Но кафе и ресторанам также рекомендовали снять их с продажи с 1 по 10 мая.

    Гражданам также будет запрещено приносить с собой алкогольные напитки на праздничные мероприятия, которые пройдут в Кызыле по случаю 1 Мая и Дня Победы.

    Ранее к отказу от алкоголя на майских выходных россиян призвали врачи-диетологи. В частности, эксперт Маргарита Королева напомнила, что спиртное очень калорийно, а если употреблять его вместе с шашлыками, то это может быть большой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта.

    Шашлыки же, которые так любят готовить россияне, выбираясь на природу после зимы, эксперт посоветовала готовить из кролика или индейки.