Власти Кузбасса назвали число пострадавших на «Листвяжной» в больницах

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются аварийные работы. Они идут круглосуточно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он также рассказал, что в больницах остаются трое пострадавших.

На «Листвяжной» проветривается аварийный участок подготовительного забоя. Оборудуют технологические скважины для подачи азота, хладона и углекислого газа. Восстанавливают трубопровод для откачки воды и вентиляционные перемычки.

«В смену работают три отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты», — сообщил губернатор.

Число пострадавших в результате аварии на «Листвяжной» ранее достигло 99 человек. Цивилев сообщил, что в субботу в больницах остаются трое пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. На амбулаторном лечении находятся 96 человек.

В результате взрыва метана на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Всего под землей в момент аварии находились 285 человек. По факту ЧП арестовали трех руководителей шахты, обвиняемых в нарушении промышленной безопасности, а также двух сотрудников Ростехнадзора, обвиняемых в халатности.